В Самаре бухгалтер перевела мошенникам 395 тысяч рублей

— В начале мая женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой службы, они сообщили, что в отношении нее проводят проверку. Голос звучал убедительно, местная жительница поверила собеседнику и согласилась пройти необходимую проверку дистанционно, скачав приложение и переведя на указанные счет 395 тысяч рублей, — отметили в сообщении.