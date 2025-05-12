В Самаре бухгалтер перевела мошенникам 395 тысяч рублей

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. 29-летняя женщина, работающая бухгалтером, перевела аферистам крупную сумму, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— В начале мая женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой службы, они сообщили, что в отношении нее проводят проверку. Голос звучал убедительно, местная жительница поверила собеседнику и согласилась пройти необходимую проверку дистанционно, скачав приложение и переведя на указанные счет 395 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
Только после перевода женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту завели уголовное дело.
В облглаке призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или назвать код из СМС либо персональные данные. Так делают только мошенники.