В Самаре вынесли приговор высокопоставленному железнодорожнику

В феврале 2024 г. в суде выступил свидетель — инженер ПСК «СМС» Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3−4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновскую область. Но в какой-то момент представители ПСК «СМС» решили проверить, правильно ли утилизируются отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование, которое должно было очищать грунт, стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций.