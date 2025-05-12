Главаря «Таганской» ОПГ приговорили к 25 годам колонии

Суд над членами «Таганской» ОПГ длился почти три года, потому что присяжные боялись работать с такими матерыми преступниками. Жертвами «таганских» стали многие бизнесмены и криминальные авторитеты, в том числе «патриарх» преступного мира Дед Хасан. История группировки — в материале «Вечерней Москвы».