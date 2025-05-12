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На Кубани многодетная семья едва не погибла при пожаре

Пожарный извещатель спас многодетную семью в Темрюкском районе.

Источник: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани многодетная семья едва не погибла при пожаре. Все произошло в поселке Стрелка Темрюкского района, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился ночью. Огнем охватило частный дом, в котором находились взрослые и дети. Услышав сигнал пожарного извещателя, семья успела спастись.

«Домовладение принадлежит многодетной семье, которая стоит на социальном учете. В рамках реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках “Десятилетия детства”, а также плана мероприятий по реализации “Стратегии комплексной безопасности детей в РФ” в месте проживания семьи были проведены профилактические мероприятия с установкой автономных дымовых пожарных извещателей», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района Александр Бондарчук.

Устройства в момент возгорания предупреждают звуковым сигналом об угрозе. Это позволяется жильцам вовремя эвакуироваться.

В МЧС продолжают профилактическую работу по установке пожарных извещателей в жилье социально незащищенных слоев населения.