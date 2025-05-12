На Кубани многодетная семья едва не погибла при пожаре

«Домовладение принадлежит многодетной семье, которая стоит на социальном учете. В рамках реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках “Десятилетия детства”, а также плана мероприятий по реализации “Стратегии комплексной безопасности детей в РФ” в месте проживания семьи были проведены профилактические мероприятия с установкой автономных дымовых пожарных извещателей», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района Александр Бондарчук.