СК по Иркутской области просит откликнуться свидетелей смертельной гонки

Напомним, что мужчине, который находился за рулем «Тойота Чайзер», 31 год. В момент ДТП он был трезв, это показала проведенная на месте процедура освидетельствования. Известно, что водительский стаж у него больше десяти лет. Уличного гонщика дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и за управление авто «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».