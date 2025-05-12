СК по Иркутской области просит откликнуться свидетелей смертельной гонки

Следственные органы СК обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в расследовании трагического ДТП, произошедшего в ночь на 11 мая на автодороге "Ангарск —.
Тальяны". В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка.
— Обращаемся к гражданам, которые были очевидцами ДТП в ночь на 11 мая на автодороге «Ангарск — Тальяны» либо располагают какой-либо информацией об обстоятельствах организации нелегальных автозаездов и лицах, их проводивших, с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела, — сообщают в региональном Следкоме.
Напомним, что мужчине, который находился за рулем «Тойота Чайзер», 31 год. В момент ДТП он был трезв, это показала проведенная на месте процедура освидетельствования. Известно, что водительский стаж у него больше десяти лет. Уличного гонщика дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и за управление авто «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».