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СК по Иркутской области просит откликнуться свидетелей смертельной гонки

ДТП произошло в ночь на 11 мая на автодороге «Ангарск — Тальяны».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственные органы СК обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в расследовании трагического ДТП, произошедшего в ночь на 11 мая на автодороге "Ангарск —.

Тальяны". В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

— Обращаемся к гражданам, которые были очевидцами ДТП в ночь на 11 мая на автодороге «Ангарск — Тальяны» либо располагают какой-либо информацией об обстоятельствах организации нелегальных автозаездов и лицах, их проводивших, с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела, — сообщают в региональном Следкоме.

Напомним, что мужчине, который находился за рулем «Тойота Чайзер», 31 год. В момент ДТП он был трезв, это показала проведенная на месте процедура освидетельствования. Известно, что водительский стаж у него больше десяти лет. Уличного гонщика дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости и за управление авто «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».