В Самарской области в лобовом столкновении 2 иномарок погиб 62-летний водитель

Предварительно установлено следующее: утром 12 мая 2025 года, около 8:50, 50-летний водитель автомобиля Renault Sandero двигался по дороге «Тольятти-Ташелка» в сторону Тольятти.
Недалеко от 26 километра маршрута он неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Kia Spectra, управляемой 62-летним мужчиной.
Последний погиб мгновенно на месте происшествия, до прибытия медиков. Водитель Renault Sandero доставлен в больницу.
После поступления сигнала о ДТП инспекторы ГИБДД быстро приехали туда, организовали безопасный проезд машин, собрали показания участников и свидетелей, приняли меры для выяснения подробностей аварии.
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