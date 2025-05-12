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В Самарской области в лобовом столкновении 2 иномарок погиб 62-летний водитель

Предварительно установлено следующее: утром 12 мая 2025 года, около 8:50, 50-летний водитель автомобиля Renault Sandero двигался по дороге «Тольятти-Ташелка» в сторону Тольятти.

Предварительно установлено следующее: утром 12 мая 2025 года, около 8:50, 50-летний водитель автомобиля Renault Sandero двигался по дороге «Тольятти-Ташелка» в сторону Тольятти.

Недалеко от 26 километра маршрута он неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Kia Spectra, управляемой 62-летним мужчиной.

Последний погиб мгновенно на месте происшествия, до прибытия медиков. Водитель Renault Sandero доставлен в больницу.

После поступления сигнала о ДТП инспекторы ГИБДД быстро приехали туда, организовали безопасный проезд машин, собрали показания участников и свидетелей, приняли меры для выяснения подробностей аварии.

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