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Двух прокуроров задержали в Казахстане: в чем их подозревают

В Генеральной прокуратуре РК подтвердили информацию о задержании двух сотрудников органов прокуратуры, ранее появившуюся в СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: прокуратура Карагандинской области

В частности, сообщалось о задержании сотрудника прокуратуры Кызылординской области по подозрению в сбыте наркотиков. Также был якобы задержан прокурор в области Улытау, которого подозревают в получении взятки.

— На момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области, уже не являлся действующим сотрудником правоохранительных органов, — сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, по результатам проведенных ДКНБ по Кызылординской области совместно с ДСБ ГП РК оперативных мероприятий в области Улытау зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК. (Мошенничество).

Ранее сообщалось, что сотрудник прокуратуры совершил суицид в ЗКО.