Двух прокуроров задержали в Казахстане: в чем их подозревают

В частности, сообщалось о задержании сотрудника прокуратуры Кызылординской области по подозрению в сбыте наркотиков. Также был якобы задержан прокурор в области Улытау, которого подозревают в получении взятки.
— На момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области, уже не являлся действующим сотрудником правоохранительных органов, — сообщили в Генпрокуратуре.
Кроме того, по результатам проведенных ДКНБ по Кызылординской области совместно с ДСБ ГП РК оперативных мероприятий в области Улытау зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК. (Мошенничество).
Ранее сообщалось, что сотрудник прокуратуры совершил суицид в ЗКО.