Получил выплаты на 900 тыс. рублей: в Самарской области осудят лжеинвалида

По уголовному делу по факту мошенничества проходит 42-летний мужчина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Стражи порядка объяснили: в 2018 году житель Кинеля передал в областное бюро медико-социальной экспертизы фальшивые документы для получения статуса инвалида второй группы. Также хотел выбить страховую пенсию.
В итоге с сентября 2018-го по апрель 2024-го злоумышленник получил соцвыплаты почти на 900 тыс. рублей. О махинациях узнали правоохранители. Позже местный стал фигурантом уголовного дела. Материалы передали в Кинельский районный суд.
Ранее писали, что в Самаре хотели осудить женщину с фиктивной инвалидностью из-за пособий на 1,3 млн рублей.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!