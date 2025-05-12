Получил выплаты на 900 тыс. рублей: в Самарской области осудят лжеинвалида

В итоге с сентября 2018-го по апрель 2024-го злоумышленник получил соцвыплаты почти на 900 тыс. рублей. О махинациях узнали правоохранители. Позже местный стал фигурантом уголовного дела. Материалы передали в Кинельский районный суд.