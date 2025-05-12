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Получил выплаты на 900 тыс. рублей: в Самарской области осудят лжеинвалида

По уголовному делу по факту мошенничества проходит 42-летний мужчина из Кинеля.

По уголовному делу по факту мошенничества проходит 42-летний мужчина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Стражи порядка объяснили: в 2018 году житель Кинеля передал в областное бюро медико-социальной экспертизы фальшивые документы для получения статуса инвалида второй группы. Также хотел выбить страховую пенсию.

В итоге с сентября 2018-го по апрель 2024-го злоумышленник получил соцвыплаты почти на 900 тыс. рублей. О махинациях узнали правоохранители. Позже местный стал фигурантом уголовного дела. Материалы передали в Кинельский районный суд.

Ранее писали, что в Самаре хотели осудить женщину с фиктивной инвалидностью из-за пособий на 1,3 млн рублей.

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