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Запуганный подросток перевел 500 тыс. рублей мошенникам

Ростовская область, 12 мая 2025. DON24.RU. В Волгодонске 15-летняя девочка, запуганная мошенниками, перевела накопления родителей на «безопасный» счет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Мать подростка рассказала, что ее 15-летней дочери позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что срок услуг связи истек, и попросил сообщить код из СМС для продления договора. Подросток, ничего не подозревая, назвала цифры из сообщения. Собеседник заверил, что договор продлен и ей положены дополнительные льготы.

Через несколько минут подростку позвонила женщина, которая представилась сотрудником портала госуслуг. Звонившая объяснила, что мошенники взломали аккаунт госуслуг и пытаются перевести деньги в недружественную страну. Из-за этого родителей подростка могут привлечь к уголовной ответственности.

Для большей убедительности юной волгодончанке позвонил якобы сотрудник силового ведомства через видеосвязь в мессенджере. Мужчина в форме показал якобы служебное удостоверение и потребовал не разглашать информацию. Угрожая уголовной ответственностью, он велел задекларировать наличные и перевести их на безопасный счет.

Испуганная девочка-подросток, следуя указаниям мошенников, нашла дома деньги и перевела через терминал 500 тыс. рублей на указанные реквизиты. Позже она рассказала об этом матери.

Осознав, что дочь угодила в ловушку мошенников, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».