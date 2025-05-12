Запуганный подросток перевел 500 тыс. рублей мошенникам

Мать подростка рассказала, что ее 15-летней дочери позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что срок услуг связи истек, и попросил сообщить код из СМС для продления договора. Подросток, ничего не подозревая, назвала цифры из сообщения. Собеседник заверил, что договор продлен и ей положены дополнительные льготы.
Через несколько минут подростку позвонила женщина, которая представилась сотрудником портала госуслуг. Звонившая объяснила, что мошенники взломали аккаунт госуслуг и пытаются перевести деньги в недружественную страну. Из-за этого родителей подростка могут привлечь к уголовной ответственности.
Для большей убедительности юной волгодончанке позвонил якобы сотрудник силового ведомства через видеосвязь в мессенджере. Мужчина в форме показал якобы служебное удостоверение и потребовал не разглашать информацию. Угрожая уголовной ответственностью, он велел задекларировать наличные и перевести их на безопасный счет.
Испуганная девочка-подросток, следуя указаниям мошенников, нашла дома деньги и перевела через терминал 500 тыс. рублей на указанные реквизиты. Позже она рассказала об этом матери.
Осознав, что дочь угодила в ловушку мошенников, женщина обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».