Запуганный подросток перевел 500 тыс. рублей мошенникам

Мать подростка рассказала, что ее 15-летней дочери позвонил неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что срок услуг связи истек, и попросил сообщить код из СМС для продления договора. Подросток, ничего не подозревая, назвала цифры из сообщения. Собеседник заверил, что договор продлен и ей положены дополнительные льготы.