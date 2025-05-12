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В отношении Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы виски

Санкт-Петербургское УФАС также возбудило дело в отношении музыканта Андрея Смелянского.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского из-за нарушения закона о рекламе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Управление возбудило дело по признакам нарушения части 6 статьи 5, части 16 статьи 18.1, пункта 6 части 1, пункта 8 части 2 и части 3 статьи 21 закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски во “ВКонтакте”, — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербургское УФАС обратился гражданин с жалобой на клип. Причина — реклама алкоголя. Специалисты ознакомились с клипом и установили, что там присутствует демонстрация виски, пометка о рекламе отсутствует. Кроме того, ролик содержит бранные слова.

Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана — нарушителям грозит штраф.