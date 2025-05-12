В отношении Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы виски

В Санкт-Петербургское УФАС обратился гражданин с жалобой на клип. Причина — реклама алкоголя. Специалисты ознакомились с клипом и установили, что там присутствует демонстрация виски, пометка о рекламе отсутствует. Кроме того, ролик содержит бранные слова.