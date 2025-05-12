В Волгограде запретили продавать маринованные грибы из-за риска ботулизма

Центральный районный суд Волгограда постановил запретить индивидуальному предпринимателю реализацию маринованных грибов домашнего приготовления.
Поводом для судебного разбирательства стало обращение Роспотребнадзора после случая отравления местного жителя, у которого первоначально подозревали ботулизм. Как выяснилось, пострадавший приобрел грибы в магазине ИП Деревянченко В. В. Продукцию отправили на экспертизу, однако ботулотоксин в образцах обнаружен не был, а диагноз «ботулизм» у пациента впоследствии сняли.
Несмотря на это, проверка выявила другое нарушение — предприниматель торговал грибами, изготовленными в домашних условиях, что противоречит санитарным нормам для торговых объектов. Роспотребнадзор подал иск о запрете реализации такой продукции, и суд удовлетворил требование.
Решение уже вступило в законную силу, что исключает дальнейшую продажу опасного товара.