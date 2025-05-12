В Волгограде запретили продавать маринованные грибы из-за риска ботулизма

Поводом для судебного разбирательства стало обращение Роспотребнадзора после случая отравления местного жителя, у которого первоначально подозревали ботулизм. Как выяснилось, пострадавший приобрел грибы в магазине ИП Деревянченко В. В. Продукцию отправили на экспертизу, однако ботулотоксин в образцах обнаружен не был, а диагноз «ботулизм» у пациента впоследствии сняли.