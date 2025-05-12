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В Волгограде запретили продавать маринованные грибы из-за риска ботулизма

Такое решение вынес суд Центрального района.

Центральный районный суд Волгограда постановил запретить индивидуальному предпринимателю реализацию маринованных грибов домашнего приготовления.

Поводом для судебного разбирательства стало обращение Роспотребнадзора после случая отравления местного жителя, у которого первоначально подозревали ботулизм. Как выяснилось, пострадавший приобрел грибы в магазине ИП Деревянченко В. В. Продукцию отправили на экспертизу, однако ботулотоксин в образцах обнаружен не был, а диагноз «ботулизм» у пациента впоследствии сняли.

Несмотря на это, проверка выявила другое нарушение — предприниматель торговал грибами, изготовленными в домашних условиях, что противоречит санитарным нормам для торговых объектов. Роспотребнадзор подал иск о запрете реализации такой продукции, и суд удовлетворил требование.

Решение уже вступило в законную силу, что исключает дальнейшую продажу опасного товара.