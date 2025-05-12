Самолет из Омска в Ноябрьск совершил вынужденную посадку в Тюмени

Инцидент произошел в 11:41 по московскому времени в зоне ответственности Тюменского центра единой системы организации воздушного движения. Экипаж доложил о замечаниях ко второй гидросистеме. В итоге было принято решение посадить самолет в Рощино. В Ноябрьск пассажиры прибыли на три часа позже.