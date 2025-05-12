В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*

По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, «формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России». Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.