В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов.
«Назначено 6 лет колонии», — сказал он.
Ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому Врублевского* также заочно осудили на шесть лет, и направил на пересмотр дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, «формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России». Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.