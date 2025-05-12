Пожарные Красноярского района ликвидировали несколько ЧП за минувшие выходные

10 мая 2025 года подразделения пожарно-спасательного отряда № 41 Самарской области ликвидировали несколько происшествий:
— В 15:47 поступил сигнал о возгорании бани в селе Новый Буян на улице Совхозной. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 16:45.
— В 17:13 поступили сведения о ДТП на трассе Красный Яр Верхняя Солонцовка. Произошел съезд автомобиля УАЗ Patriot в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель погиб.
— В 20:30 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Металлург». Горело подсобное помещение на площади 25 квадратных метров. Ликвидация пожара завершена в 21:46.
— В 23:37 поступило сообщение о травяных пожарах в селе Белозерки на улице Озерной. Огонь охватил 400 квадратных метров. Полностью ликвидировано возгорание в 00:55.
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