44-летнего Исхока Маткомилова в Башкирии осудили за пропаганду терроризма

В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «содействие террористической деятельности» и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Приговором Центрального окружного военного суда Маткомилов И. М. был признан виновным, ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. При этом первые 4 года он должен отбыть в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.