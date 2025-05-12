Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске рассматривают дело об обороте взрывчатых веществ

Обвиняемый возил с собой взрывчатку с квартиры на квартиру, пока, наконец, не попался.

Согласно материалам следствия, в июне 2017 года Краснобаев, находясь на чердаке принадлежащего ему дома, обнаружил металлическую емкость, содержащую взрывчатое вещество, обычно используемое для начинки патронов. Обнаруженную банку с 253,05 граммами взрывчатки он переместил в веранду того же дома, где и хранил её до начала июня 2018 года.

В начале июня 2018 года Краснобаев сменил место жительства, перевезя взрывчатое вещество с собой и продолжив его незаконное хранение в кладовой нового жилища до 8 июля 2020 года.

В июле 2020 года последовал очередной переезд, и взрывчатка вновь была перевезена и спрятана, на этот раз в шкафу по новому адресу. Незаконное хранение продолжалось до 13 февраля 2025 года, когда в ходе обыска сотрудниками Отделения МВД России по Чистоозерному району взрывчатое вещество было изъято.

Таким образом, Краснобаев А. Ю. осуществил незаконные действия, связанные с приобретением, хранением и транспортировкой взрывчатых веществ.

В ходе судебного заседания было зачитано обвинительное заключение, определена последовательность представления доказательств, допрошены три свидетеля, оглашены показания двух других свидетелей, изучены письменные материалы дела, проведены прения сторон и объявлен перерыв до 14 мая для предоставления подсудимому последнего слова.

Подсудимый отказался давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации.