В Новосибирске рассматривают дело об обороте взрывчатых веществ

Согласно материалам следствия, в июне 2017 года Краснобаев, находясь на чердаке принадлежащего ему дома, обнаружил металлическую емкость, содержащую взрывчатое вещество, обычно используемое для начинки патронов. Обнаруженную банку с 253,05 граммами взрывчатки он переместил в веранду того же дома, где и хранил её до начала июня 2018 года.
В начале июня 2018 года Краснобаев сменил место жительства, перевезя взрывчатое вещество с собой и продолжив его незаконное хранение в кладовой нового жилища до 8 июля 2020 года.
В июле 2020 года последовал очередной переезд, и взрывчатка вновь была перевезена и спрятана, на этот раз в шкафу по новому адресу. Незаконное хранение продолжалось до 13 февраля 2025 года, когда в ходе обыска сотрудниками Отделения МВД России по Чистоозерному району взрывчатое вещество было изъято.
Таким образом, Краснобаев А. Ю. осуществил незаконные действия, связанные с приобретением, хранением и транспортировкой взрывчатых веществ.
В ходе судебного заседания было зачитано обвинительное заключение, определена последовательность представления доказательств, допрошены три свидетеля, оглашены показания двух других свидетелей, изучены письменные материалы дела, проведены прения сторон и объявлен перерыв до 14 мая для предоставления подсудимому последнего слова.
Подсудимый отказался давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации.