В Новосибирске рассматривают дело об обороте взрывчатых веществ

Согласно материалам следствия, в июне 2017 года Краснобаев, находясь на чердаке принадлежащего ему дома, обнаружил металлическую емкость, содержащую взрывчатое вещество, обычно используемое для начинки патронов. Обнаруженную банку с 253,05 граммами взрывчатки он переместил в веранду того же дома, где и хранил её до начала июня 2018 года.