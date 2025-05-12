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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту вспышки гепатита А в школе № 156

В одной из школ областной столицы зафиксировали вспышку гепатита А.

В одной из школ областной столицы зафиксировали вспышку гепатита А. По данному факту уже возбудили уголовное дело. Статья — 236 УК РФ.

Об этом стало известно от главы региональной прокуратуры Сергея Берижицкого.

Речь идет о школе № 156. Там 19 марта 2025 года обнаружили болезнь у одного из учащихся. В итоге учреждение было закрыто на карантин.

Роспотребнадзор предъявил директору школы штраф на 3 тысячи рублей.

Также, инцидент взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее мы писали о двух подростках, которые на скорости влетели в дерево, катаясь на квадроцикле.

Видео спила старых елей в центре Самары уже в телеграм-канале «МК в Самаре».