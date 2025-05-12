В Самаре 12 мая спилили две 50-летние ели у здания Центробанка на Куйбышева, 112

Самарцы заметили, что возле одного из домов в историческом центре города пилят ели. Горожане поделились своим возмущением в соцсетях, но, как оказалось, деревья были аварийными.
12 мая возле здания Центробанка на Куйбышева, 112 спилили две большие ели. Это заметили горожане. Обеспокоенные самарцы сообщили об этом в чате Ленинского района.
«Этим елям 50−60 лет, кому они мешали?», — возмутился один из местных жителей по имени Александр.
Мы решили уточнить в мэрии города, на каком основании спилили деревья, которые украшали фасад исторического здания. Там нам ответили, что еще в феврале 2025 года комиссия администрации Самарского района установила, что ели подлежат спилу.
«Деревья находились в аварийном состоянии, имели опасный наклон в сторону пешеходной части улицы Куйбышева», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Оценив угрозу, чиновники составили акт и выписали разрешение на спил елей. В администрации Самары также уточнили, что на месте спиленных деревьев в ближайшие дни появятся 3 таких же молодых.
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