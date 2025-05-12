«Начал угрожать применением насилия». В Борисове пьяный мужчина напал на фельдшеров скорой помощи

Говорится, что в четверг, 8 мая, мужчина находился у знакомого и вызвал скорую помощь, когда хозяину квартиры стало плохо. Но недовольный действиями врачей скорой помощи, житель Борисова стал угрожать фельдшерам применением насилия, а после перешел к активным действиям.