«Начал угрожать применением насилия». В Борисове пьяный мужчина напал на фельдшеров скорой помощи

В Борисове пьяный мужчина набросился на фельдшеров скорой помощи. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что в Борисове было заведено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса в отношении 45-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшеров скорой медицинской помощи.
Говорится, что в четверг, 8 мая, мужчина находился у знакомого и вызвал скорую помощь, когда хозяину квартиры стало плохо. Но недовольный действиями врачей скорой помощи, житель Борисова стал угрожать фельдшерам применением насилия, а после перешел к активным действиям.
«Пьяный дебошир набросился на девушку-медработника. Коллега-фельдшер попытался защитить ее, но также пострадал от рук злоумышленника», — уточнили в пресс-службе.
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