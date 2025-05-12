Что известно об убитой участнице «Миссис Россия» Наталье Маурер

Первое заявление о гибели девушки сделала сестра погибшей Василиса Фелькер. Следом пост в соцсетях разметил муж Натальи Артем Маурер: «Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были “Я люблю тебя”. И она мне ответила: “И я тебя люблю”».
Близкие не стали раскрывать детали случившегося, но отметили: девушка погибла скоропостижно и трагически. Вскоре появились подробности от журналистов. По данным Baza, в смерти нижегородки подозревается ее знакомый хирург Алексей Паштаев. По версии следствия, они вместе жили в многоэтажке на Дубнинской улице в Москве.
Сейчас в отношении хирурга возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Паштаеву может грозить до 15 лет лишения свободы.
Наталья Маурер (в девичестве — Боска) родилась в 1984 году в Нижнем Новгороде. В родном городе девушка была известна как талантливая скрипачка. Увлечение скрипкой пришло еще в детстве.
«У нас в детском саду была музыкальный работник, и она на одном утреннике сыграла на скрипке. И потом она пришла в нашу школу и набрала класс — в нем были и мы с сестрой», -рассказала Наталья в одном из интервью.
Ближе к выпускному сестры Боска решили связать свою жизнь с музыкой и после 9 класса поступили в музыкальное училище. Учеба продолжилась в Чебоксарах. После окончания университета Наталья вернулась в Нижний Новгород и здесь встретила будущего мужа — солиста Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Артема Маурера.
Также Наталья — участница конкурсов красоты разного уровня. Дебют состоялся в 2019 году на конкурсе «Миссис Нижний Новгород», и сразу удачно: девушка стала одной из победительниц и получила титул «Миссис ПФО». Участие в региональном этапе позволило Наталье выйти на всероссийский уровень «Миссис Россия».
«Участвовать в конкурсе красоты я мечтала еще с детства, параметры, рост и внешность позволяли, но мама не разрешала Я пришла на Миссис Нижний Новгород 2019, чтобы на личном примере показать, что заниматься искусством, быть многодетной мамой и участвовать в конкурсе красоты — это реально и очень круто», — писала Наталья в своих соцсетях.
У скрипачки осталось трое детей — сыновья 19 и 7 лет, а также дочка 10 лет.