Четверо детей отравились угарным газом в деревне в Столбцовском районе

В МЧС напомнили о том, что при печном отоплении необходимо соблюдать осторожность. Следует помнить, что угарный газ не имеет цвета и вкуса и может быть смертельно опасен. Чтобы избежать отравлений, важно регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем, а также не оставлять печи без присмотра.