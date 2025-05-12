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Четверо детей отравились угарным газом в деревне в Столбцовском районе

Причиной отравления стало то, что после топки печи хозяйка дома слишком рано закрыла ее заслонку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Четверо гостивших у бабушки в деревне в Столбцовском районе детей отравились угарным газом, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

По информации ведомства, информация в МЧС о госпитализации четверых несовершеннолетних с отравлением угарным газом из деревни Каменка поступила вечером 9 мая.

Как выяснили спасатели, утром того же дня перед приездом внуков из Минска хозяйка дома затопила печь.

«Вечером одна из девочек пожаловалась на плохое самочувствие, и родители немедленно вызвали скорую помощь», — сказали в управлении.

Там также уточнили, что медики осмотрели всех детей и доставили в больницу. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, поэтому на следующий день несовершеннолетних выписали.

В управлении отметили, что причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации печи — преждевременное закрытие ее заслонки.

В МЧС напомнили о том, что при печном отоплении необходимо соблюдать осторожность. Следует помнить, что угарный газ не имеет цвета и вкуса и может быть смертельно опасен. Чтобы избежать отравлений, важно регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем, а также не оставлять печи без присмотра.