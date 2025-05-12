В Самаре завели уголовное дело по факту вспышки гепатита в школе

В Самаре инициировано уголовное дело из-за вспышки гепатита А в школе No156.
Следственные органы квалифицировали данный инцидент как нарушение санитарно-эпидемиологических норм, приведшее к массовому заболеванию по неосторожности (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий в официальном ответе на запрос депутата Госдумы Владимира Плякина от 12 мая.
Расследование ведет следственный отдел по Кировскому району Следственного комитета России по Самарской области, и данное дело находится под строгим контролем надзорных органов.
Вспышка заболевания была зафиксирована 19 марта, когда у одного из учеников был диагностирован гепатит А. В результате школа была закрыта на карантин, который продлился 35 дней, в течение которых в учебном заведении была проведена тщательная дезинфекция.
Параллельно региональное Управление Роспотребнадзора оштрафовало директора школы на сумму 3 тысячи рублей за нарушения санитарных норм (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ).
Ситуация вызвала широкий резонанс среди родителей учащихся, которые обвинили администрацию школы в попытке скрыть вспышку заболевания и в несоблюдении санитарных требований.
На фоне этого инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил интерес к ситуации, взяв дело под свой личный контроль.