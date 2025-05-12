В Дагестане завели дело после гибели туристки в селе Ирганай

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти туристки в селе Ирганай. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Дагестану.
«В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту смерти туристки в селе Ирганай. Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый, сдавая в аренду гостевые дома, расположенные на базе отдыха на окраине села Ирганай, не обеспечил освещение и ограждения между домами, находящимися над обрывом, в результате чего 30 апреля 2025 года прогуливающаяся по территории базы туристка упала в обрыв высотой 3 м. Она получила многочисленные телесные повреждения, от которых умерла по дороге в медицинское учреждение.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.