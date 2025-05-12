В Дагестане завели дело после гибели туристки в селе Ирганай

По версии следствия, подозреваемый, сдавая в аренду гостевые дома, расположенные на базе отдыха на окраине села Ирганай, не обеспечил освещение и ограждения между домами, находящимися над обрывом, в результате чего 30 апреля 2025 года прогуливающаяся по территории базы туристка упала в обрыв высотой 3 м. Она получила многочисленные телесные повреждения, от которых умерла по дороге в медицинское учреждение.