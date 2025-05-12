Третья волна заморозков угрожает жителям Башкирии

В Башкирии ожидаются заморозки. О понижении температур сообщил министр сельского хозяйства региона Илшат Фазрахманов. По его словам, две волны похолоданий уже затронули другие регионы страны, однако республику еще ожидает ухудшение погодных условий.
Грядущие заморозки могут негативно сказаться на состоянии молодых растений и саженцев, представляя серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. В связи с этим аграриям рекомендуется принять дополнительные меры защиты посевов.
Также Фазрахманов отметил, что ежедневно аграрии засевают до 65 тысяч гектаров яровых культур. На текущую дату завершено 36% от запланированного объема сева.
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