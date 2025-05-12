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Беларусь экстрадировала в Россию участника преступной банды «Ифы-Козлова»

Генпрокуратура Беларуси сказала об экстрадиции в РФ участника банды «Ифы-Козлова».

Источник: Комсомольская правда

Беларусь экстрадировала в Россию участника преступной банды «Ифы-Козлова». Подробности сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении сказано, что Генпрокуратура Беларуси удовлетворила запрос Генпрокуратуры России, связанный с выдачей для привлечения к уголовной ответственности одного из участников группировки «Ифы-Козлова». Отмечается, что лицу, подлежащему выдаче, в РФ инкриминировано совершение тяжких преступлений: бандитизм, убийство, захват заложников, участие в преступной организации.

В Генеральной прокуратуре отметили, что криминальная группировка была создана в 1995 году в Воркуте Республики Коми. Она действовала до 1 марта 2012 года, то есть до момента пресечения преступной деятельности. Сказано, что фигурант с 2012 года был в розыске, в том числе международном. Он скрывался от правоохранителей, однако в январе 2025 года был задержан на территории Беларуси.

«По поручению Генеральной прокуратуры указанное лицо передано Департаментом исполнения наказаний МВД конвою российской стороны», — отметили в пресс-службе.

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