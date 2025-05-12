Беларусь экстрадировала в Россию участника преступной банды «Ифы-Козлова»

В Генеральной прокуратуре отметили, что криминальная группировка была создана в 1995 году в Воркуте Республики Коми. Она действовала до 1 марта 2012 года, то есть до момента пресечения преступной деятельности. Сказано, что фигурант с 2012 года был в розыске, в том числе международном. Он скрывался от правоохранителей, однако в январе 2025 года был задержан на территории Беларуси.