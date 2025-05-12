Экс-замакима Тараза получил 4 года тюрьмы за взятки

Калдыбаева задержали 11 декабря 2023 года, спустя три недели после его ухода с должности. В суде он вину не признал, однако показания подрядчика подтвердили, что чиновник знал о фактическом состоянии объектов и все же подписал фиктивные акты приемки. Самого подрядчика также осудили — он получил 6 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с лишением права заниматься прежней деятельностью сроком на 10 лет.