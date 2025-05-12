Экс-замакима Тараза получил 4 года тюрьмы за взятки

В Жамбылской области завершилось судебное разбирательство по делу о коррупции в сфере строительства. Бывший заместитель акима города Нурбол Калдыбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, на скамье подсудимых также оказался представитель подрядной организации.
Калдыбаева задержали 11 декабря 2023 года, спустя три недели после его ухода с должности. В суде он вину не признал, однако показания подрядчика подтвердили, что чиновник знал о фактическом состоянии объектов и все же подписал фиктивные акты приемки. Самого подрядчика также осудили — он получил 6 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с лишением права заниматься прежней деятельностью сроком на 10 лет.
Подрядчик занимался строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата города Тараза, не завершил строительство и составил фиктивные акты о завершении строительства. Заместитель акима вопреки интересам службы, но в целях извлечения выгоды подписал их. Эти акты стали основанием перечисления более 519 млн тенге бюджетных средств.
Следствие установило, что с июля 2022 по ноябрь 2023 года, курируя строительство и ЖКХ, Калдыбаев принял в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне Улы Дала, несмотря на то, что те находились в недостроенном состоянии.
По слухам, изначально Калдыбаева подозревали в хищении и растрате, но впоследствии обвинение было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями.
Причиненный ущерб был частично возмещен путем производства строительно-монтажных работ, но общая сумма ущерба все равно превысила 137 млн тенге. При этом 104,8 млн тенге остаются на совести подрядчика. Оставшуюся сумму суд признал ущербом, нанесенным совместно двумя подсудимыми.
Подрядчик свою вину признал, также ему зачли явку с повинной и наличие несовершеннолетнего ребенка. Замакима же свою вину не признал, но тем не менее, теперь, помимо тюремного срока, пожизненно лишен права занимать руководящие посты на государственной службе.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области за взятку осудили замакима района.
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