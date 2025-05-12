Маленький ребенок выпал из окна пятиэтажки в Заречье

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Тяжелые травмы получил пятилетний мальчик, выпав из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома в деревне Заречье, сообщили в Следственном комитете в понедельник.
Уточняется, что данный населенный пункт находится в Смолевичском районе.
«По данным следствия, 10 мая в деревне Заречье пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь», — сказано в сообщении в Telegram-канале СК.
Уже установлено, что в день, когда произошел несчастный случай, малыш находился под присмотром бабушки. В какой-то момент женщина отлучилась из дома на несколько минут — мальчик остался один.
«Известно, что родители ребенка не занимаются его воспитанием и злоупотребляют спиртными напитками. С трехмесячного возраста за мальчиком присматривает бабушка», — рассказали следователи.
В настоящее время Смолевичским районным отделом СК по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Избежать трагедии
Случаи выпадения детей из окон жилых зданий, к сожалению, периодически происходят в Беларуси.
Так, в марте этого года из окна квартиры на девятом этаже в Мозыре выпал четырехлетний мальчик — ребенок погиб.
Ранее, в феврале, трагедия случилась в Минске — из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже, выпал полуторогодовалый малыш, мама которого отлучилась из комнаты, где он находился, на непродолжительное время.
В Следственном комитете постоянно призывают родителей малолетних детей соблюдать простые правила, чтобы не допустить несчастного случая. Подчеркивается, что малышей нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами.