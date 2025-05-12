Маленький ребенок выпал из окна пятиэтажки в Заречье

В Следственном комитете постоянно призывают родителей малолетних детей соблюдать простые правила, чтобы не допустить несчастного случая. Подчеркивается, что малышей нельзя оставлять без присмотра даже на несколько минут. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами.