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Крупное мошенничество в калининградском банке: 10 миллионов украдено у клиентов

В Калининграде разгорается громкий скандал вокруг финансовой организации, расположенной на улице Кирова.

Источник: KaliningradToday

Экс-сотрудница учреждения подозревается в масштабной афере с деньгами клиентов.

По данным следствия, 55-летняя женщина, используя служебное положение, в течение 2022 года незаконно проводила операции со счетами клиентов. Она незаконно расторгала договоры вкладов, переводила средства на счета клиентов и обналичивала их.

Жертвами преступной схемы стали 17 калининградцев, которые лишились в общей сложности более 10 миллионов рублей. О пропаже средств они сообщили в полицию Центрального района.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.

Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости тщательного контроля за своими финансовыми средствами и внимательного отношения к выбору финансовых организаций.