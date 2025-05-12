Крупное мошенничество в калининградском банке: 10 миллионов украдено у клиентов

Экс-сотрудница учреждения подозревается в масштабной афере с деньгами клиентов.
По данным следствия, 55-летняя женщина, используя служебное положение, в течение 2022 года незаконно проводила операции со счетами клиентов. Она незаконно расторгала договоры вкладов, переводила средства на счета клиентов и обналичивала их.
Жертвами преступной схемы стали 17 калининградцев, которые лишились в общей сложности более 10 миллионов рублей. О пропаже средств они сообщили в полицию Центрального района.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.
Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости тщательного контроля за своими финансовыми средствами и внимательного отношения к выбору финансовых организаций.