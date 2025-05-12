Мошенники пугают волгоградских школьников под угрозой провала ЕГЭ

Предэкзаменационная пора — время стресса и волнений для выпускников. Именно этим пользуются мошенники, запугивая школьников и выманивая у них деньги или доступ к личным данным. В Волгограде жертвой аферистов стала одиннадцатиклассница.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, неизвестный представился сотрудником Министерства образования и потребовал продиктовать код из SMS-сообщения якобы для регистрации на портале госуслуг. Угроза недопуска ЕГЭ сыграла свою роль — испуганная школьница выполнила требования мошенника. В результате злоумышленник получил доступ к ее аккаунту.
К счастью, отец девушки вовремя заметил подозрительную активность и обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Родителей просят объяснять детям, что ни один официальный представитель образовательных учреждений никогда не попросит диктовать код из SMS или переходить по неизвестным ссылкам. Любая информация о ЕГЭ должна поступать из проверенных источников — школы или официального сайта.