Мошенники пугают волгоградских школьников под угрозой провала ЕГЭ

К счастью, отец девушки вовремя заметил подозрительную активность и обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Родителей просят объяснять детям, что ни один официальный представитель образовательных учреждений никогда не попросит диктовать код из SMS или переходить по неизвестным ссылкам. Любая информация о ЕГЭ должна поступать из проверенных источников — школы или официального сайта.