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В Уфе пропал 36-летний Владимир Власов

В Башкирии начались поиски пропавшего молодого уфимца.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе второй месяц идет поиск 36-летнего Владимира Власова. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По имеющейся информации, уфимец пропал еще в марте. Надев темно-синюю куртку, белый свитер с черно-синими полосами, черную футболку, черные штаны, синие кроссовки и черную шапку, Владимир ушел из дома 22-го числа и не вернулся.

Приметы: рост 179 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Если Вам известно местонахождение уфимца, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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