Жительница Пермского края из-за ссоры обвинила сожителя в терроризме

Жительница Пермского края из-за ссоры с сожителем обвинила его в терроризме, сообщает краевое ГУ МВД.
Происшествие случилось в Краснокамске днём 7 мая. В службу ЕДДС поступил анонимный звонок от женщины. Неизвестная сообщала, что в одной из квартир жилого дома по улице Культуры мужчина удерживает в заложницах женщину и угрожает взорвать дом, открыв газ. Когда правоохранители прибыли на место, они выяснили, что информация оказалась ложной.
После этого полиция приступила к выяснению личности звонившей, которой оказалась 41-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам МВД расстроенная женщина рассказала, что звонок с доносом она решила сделать после ссоры с сожителем. Для этого она взяла телефон своей матери.
«Женщина призналась, что между ней и сожителем произошёл конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил её. Она убежала к матери, и захотела отомстить обидчику», — рассказывает ГУ МВД Пермского края.
Выяснив подробности инцидента, полицейские возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и поместили её под подписку о невыезде. Информацию о побоях со стороны сожителя сотрудники МВД продолжают проверять.