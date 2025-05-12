Жительница Пермского края из-за ссоры обвинила сожителя в терроризме

Происшествие случилось в Краснокамске днём 7 мая. В службу ЕДДС поступил анонимный звонок от женщины. Неизвестная сообщала, что в одной из квартир жилого дома по улице Культуры мужчина удерживает в заложницах женщину и угрожает взорвать дом, открыв газ. Когда правоохранители прибыли на место, они выяснили, что информация оказалась ложной.