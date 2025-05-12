Ехавшая из Польши белоруска спрятала от таможенников 296 серебряных монет

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Таможенники обнаружили у ехавшей из Польши гражданки Беларуси почти 300 серебряных монет, которые она пыталась скрыть от контроля при пересечении границы, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По информации ГТК, 62-летняя женщина ехала в качестве пассажирки легкового автомобиля через пункт пропуска «Брест». Она устно заявила о перемещении продуктов и бывших в употреблении личных вещей и выбрала на таможне «зеленый коридор».
«При осмотре транспортного средства таможенники из принадлежащих гражданке вещей, пластиковых контейнеров и заводской автомобильной сумки, размещенных в авто, извлекли монеты различных номиналов», — сказали в комитете.
Обнаруженные деньги были отправлены в Таможенную лабораторию для проведения экспертизы, которая показала, что 79 из 296 монет относятся к культурным ценностям, так как были отчеканены более сотни лет назад.
Монеты стоимостью около 36 тысяч рублей, которые подлежали декларированию, до решения суда у женщины изъяты.
В отношении гражданки Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Санкцией этой статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1260 рублей) с возможной конфискацией монет и машины, на которой они перевозились.
За последний месяц это уже второй похожий случай на границе Беларуси и ЕС. Так, 4 апреля ГТК сообщил, что у белоруса, ехавшего на родину из Литвы, были обнаружены 10 ценных золотых монет различных номиналов, отчеканенных в разные годы в Италии, Норвегии, США, Канаде, Российской империи и Австрийских Нидерландах. Общая их стоимость составила около 35 тысяч рублей. Тогда в отношении мужчины тоже было начато административное дело.