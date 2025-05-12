Ехавшая из Польши белоруска спрятала от таможенников 296 серебряных монет

За последний месяц это уже второй похожий случай на границе Беларуси и ЕС. Так, 4 апреля ГТК сообщил, что у белоруса, ехавшего на родину из Литвы, были обнаружены 10 ценных золотых монет различных номиналов, отчеканенных в разные годы в Италии, Норвегии, США, Канаде, Российской империи и Австрийских Нидерландах. Общая их стоимость составила около 35 тысяч рублей. Тогда в отношении мужчины тоже было начато административное дело.