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В Москве произошло крупное ДТП с участием самосвала

На улице Подольских Курсантов в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. Из-за ДТП введены ограничения движения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

На улице Подольских Курсантов, в районе дома 9Бс1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Организовано временное ограничение движения:

  • В направлении Липецкой улицы движение полностью перекрыто.
  • В направлении улицы Дорожная движение осуществляется по одной полосе из двух.

Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда и быть внимательными на дорогах.