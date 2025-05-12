В Москве произошло крупное ДТП с участием самосвала

На улице Подольских Курсантов, в районе дома 9Бс1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В настоящее время на месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
Организовано временное ограничение движения:
- В направлении Липецкой улицы движение полностью перекрыто.
- В направлении улицы Дорожная движение осуществляется по одной полосе из двух.
Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда и быть внимательными на дорогах.