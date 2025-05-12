СКР проверяет версию о причастности мигрантов к гибели девушки в Перми

«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. Сейчас проводится проверка», — пишет Теlegram-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным полиции, девушка решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь. Когда ее обнаружили, штырь был воткнут в грудную клетку с левой стороны. Сотрудники бара рассказали полицейским, что девушка была в заведении с подругой, обе были сильно пьяны, пишет Baza.