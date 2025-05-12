После гибели жительницы Перми, тело которой нашли на заборе, завели дело

Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на остром металлическом ограждении (пикообразные пруты) местные жители обнаружили тело 18-летней девушки. Уточнялось, что трагедия могла якобы произойти после преследования молодой пермячки людьми, пригрозившими ей «совершением преступления против половой свободы». После инцидента следователи начали проверку.