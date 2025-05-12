В Дагестане туристка из Нижнего Новгорода упала в обрыв и погибла

По версии следствия, подозреваемый сдавал в аренду гостевые дома, расположенные над обрывом высотой 3 м, но не оградил их. 30 апреля туристка прогуливалась по базе отдыха, не заметила дыру и упала, получив многочисленные повреждения. Нижегородка умерла по дороге в больницу.