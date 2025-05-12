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В Дагестане туристка из Нижнего Новгорода упала в обрыв и погибла

Туристка из Нижнего Новгорода упала с обрыва в селе Ирганай в Дагестане и погибла.

Против местного жителя возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в СУ СК по республике.

По версии следствия, подозреваемый сдавал в аренду гостевые дома, расположенные над обрывом высотой 3 м, но не оградил их. 30 апреля туристка прогуливалась по базе отдыха, не заметила дыру и упала, получив многочисленные повреждения. Нижегородка умерла по дороге в больницу.

Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются.