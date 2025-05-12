Белорус вез 40 пойманных рыб на скутере и стал фигурантом уголовного дела — что было не так

Белорус вез 40 пойманных рыб на скутере и стал фигурантом уголовки — что не так. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации следствия, 5 мая 2025 года 38-летний житель Пружанского района установил ставную сеть в озере, расположенном неподалеку от деревни Городечно. Уже на следующий день мужчина извлек из воды 40 особей рыбы, среди которых — окунь речной, плотва, красноперка, карась золотой.
«При транспортировке улова на скутере домой мужчину остановили сотрудники ГАИ, которые обнаружили незаконно добытую рыбу», — отметили в ведомстве.
Сказано, что на место оперативно приехали следственно-оперативная группа, а также представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. При осмотре у фигуранта изъяли незаконно добытую рыбу, запрещенные орудия лова, скутер, на котором перевозился незаконный улов.
«Установлено, что своими действиями браконьер причинил вред природе на сумму 6,3 тысячи рублей», — обратили внимание в Следственном комитете.
Говорится, что Пружанским районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса — незаконная добыча рыбы. В ведомстве отметили, что по названной статье предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
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