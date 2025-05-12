Белорус вез 40 пойманных рыб на скутере и стал фигурантом уголовного дела — что было не так

По информации следствия, 5 мая 2025 года 38-летний житель Пружанского района установил ставную сеть в озере, расположенном неподалеку от деревни Городечно. Уже на следующий день мужчина извлек из воды 40 особей рыбы, среди которых — окунь речной, плотва, красноперка, карась золотой.