Подростки побили палками школьников в заброшенном здании в Атырау

«В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — отметили в ведомстве.