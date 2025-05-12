Подростки побили палками школьников в заброшенном здании в Атырау

По данным портала «Мой город», подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию.
В пресс-службе ДП Атырауской области заявили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции.
«В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.