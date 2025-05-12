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Подростки побили палками школьников в заброшенном здании в Атырау

В пригородном селе Еркинкала подростки жестоко избили учеников восьмого класса из-за того, что они отказались после уроков выполнять хозяйственные работы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным портала «Мой город», подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию.

В пресс-службе ДП Атырауской области заявили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции.

«В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.