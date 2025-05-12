Максимальные сроки и огромные штрафы: к чему приговорили членов «Таганской» ОПГ

Мосгорсуд в понедельник, 12 мая, вынес приговор десятерым участникам и лидерам Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда.
Киллера Марата Янбухтина, бандитов Бориса Третьяка и Олега Русанова приговорили к 25 годам лишения свободы. Также Русанова оштрафовали на четыре миллиона рублей, а Янбухтина и Третьяка — на три миллиона рублей каждого.
Еще один член «таганских», Дмитрий Юхневич, получил 24 года лишения свободы и штраф на три миллиона рублей. Игорю Балашову, Герману Гришину и Сергею Щукареву назначили по 23 года колонии и по два миллиона рублей штрафов. Преступников Геннадия Лукьянова и Сергея Щербакова приговорили к 22 годам колонии и двум миллионам рублей штрафа.
Лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере четырех миллионов рублей.
— Приговорить Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы, 12 из которых осужденный будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, — приводит слова судьи корреспондент «Вечерней Москвы».
Примечательно, что по закону Жирноклеев не мог получить пожизненный срок, так как на момент суда ему было больше 65 лет. При этом адвокат бандита Марк Каверзин в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» назвал приговор слишком жестоким и заявил, что планирует обжаловать решение суда.
— Приговор слишком жестокий. Кроме того, можно было прекратить ряд эпизодов (преступлений, в которых обвинили Жирноклеева — прим. «ВМ») в связи с истечением сроков давности. Судом этого сделано не было. Также был допущен ряд процессуальных нарушений. Поэтому мы будем обжаловать не только срок приговора, но и эти нарушения, — подчеркнул правозащитник.
Также суд удовлетворил иски шести потерпевших. В пользу каждого из них с Жирноклеева взыскали по миллиону рублей, а с остальных бандитов — суммы от 300 тысяч до миллиона рублей. Суммарно с осужденных взыскали более 43,5 миллиона рублей. Кроме того, у преступников конфисковали несколько часов Cartier, коттеджи и квартиры в Москве и Подмосковье.
Таганская ОПГ в 90-е и нулевые годы была одной из старейших и мощнейших преступных группировок Москвы. Ее участников судили за целый ряд преступлений: несколько убийств, бандитизм, создание ОПГ, мошенничество, вымогательства, кражи, незаконное хранение оружия и боеприпасов и так далее. Процесс затянулся почти на три года, потому что присяжные боялись работать с такими матерыми преступниками.
Жертвами «таганских» стали многие бизнесмены и криминальные авторитеты, в том числе «патриарх» российского преступного мира Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан. По версии следствия, в 2013 году Жирноклеев по заказу организовал слежку за Дедом Хасаном незадолго до того, как авторитета застрелили на Поварской улице. Подробная история группировки — в материале «Вечерней Москвы».