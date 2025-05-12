Максимальные сроки и огромные штрафы: к чему приговорили членов «Таганской» ОПГ

— Приговор слишком жестокий. Кроме того, можно было прекратить ряд эпизодов (преступлений, в которых обвинили Жирноклеева — прим. «ВМ») в связи с истечением сроков давности. Судом этого сделано не было. Также был допущен ряд процессуальных нарушений. Поэтому мы будем обжаловать не только срок приговора, но и эти нарушения, — подчеркнул правозащитник.