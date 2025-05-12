В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда

САМАРА, 12 мая — РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции «Жигулевское море» в Тольятти Самарской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
«Сегодня в 12.45 (11.45 мск) при отправлении со станции “Жигулевское море” (Самарская область) произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.
Из-за инцидента задержаны два пригородных поезда: «Самара — Тольятти» на 59 минут и «Курумоч — Самара» на 25 минут. Для устранения последствий происшествия на месте работает восстановительный поезд.
Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что сход локомотива произошел на тупиковом пути. При этом опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
Центральное МСУТ СК России также организовало собственную доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.