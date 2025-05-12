На прилавках магазинов в Башкирии огурцы подешевели еще на 10%

В Башкирии продолжают дешеветь свежие огурцы. Килограмм овоща за неделю потерял в цене еще 10,7%. Это следует из аналитики Башстата. В среднем в магазинах огурцы теперь стоят 137 рублей.
Также подешевели в Башкирии томаты, бананы, гречка, различные сорта сыров, рис, куриные яйца, растительное масло, говядина, детское питание (как фруктовые консервы, так и сухие смеси), макаронные изделия, свинина, соль, пшено и сахар. Стоимость этих товаров уменьшилась на 0,07−4% за неделю.
Однако не все продукты стали доступнее. Наибольший рост цен зафиксирован на репчатый лук, который подорожал на 8,37% до 62 рублей за килограмм. Также заметно увеличилась стоимость столовой свеклы (+5,26%, до 65 рублей) и моркови (+4,92%, до 49 рублей).
Незначительное подорожание коснулось капусты, яблок, макаронных изделий, сливочного масла, картофеля, молочной продукции, колбасных изделий, хлеба из ржаной муки, замороженной рыбы, детского питания (овощного и мясного), баранины, муки, чая, куриного мяса и маргарина. Цены на эти товары выросли в пределах 0,04−4,24%.
При этом стоимость пшеничного хлеба, печенья, а также сосисок и сарделек осталась без изменений.
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