На прилавках магазинов в Башкирии огурцы подешевели еще на 10%

Однако не все продукты стали доступнее. Наибольший рост цен зафиксирован на репчатый лук, который подорожал на 8,37% до 62 рублей за килограмм. Также заметно увеличилась стоимость столовой свеклы (+5,26%, до 65 рублей) и моркови (+4,92%, до 49 рублей).