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На реке Коксу третий день ищут унесенного течением мужчину

Уже третий день спасатели проводят масштабную операцию по поиску мужчины, которого унесло течением реки Коксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДЧС области Жетысу

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, 10 мая около 14:00 в районе села Коксу мужчина 1989 года рождения сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. Сильным течением его унесло, и с тех пор местонахождение пострадавшего неизвестно.

В тот же день незамедлительно начались поисково-спасательные работы в Кербулакском районе области Жетысу.

— Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны. С наступлением темноты, работы были временно приостановлены. 12 мая с 07:00 поиски продолжились с привлечением широкого круга служб, — сообщили в ДЧС региона.

В поисках задействованы 98 человек и 22 единиц техники, а также плавательные средства, беспилотники и спутниковая связь. Поиски ведутся восьмью группами вдоль обоих берегов реки Коксу на участке протяженностью до 35 километров.