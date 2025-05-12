На реке Коксу третий день ищут унесенного течением мужчину

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, 10 мая около 14:00 в районе села Коксу мужчина 1989 года рождения сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. Сильным течением его унесло, и с тех пор местонахождение пострадавшего неизвестно.
В тот же день незамедлительно начались поисково-спасательные работы в Кербулакском районе области Жетысу.
— Утром 11 мая с 06:30 были организованы масштабные поисковые работы с привлечением сил ДЧС, лесной охраны, местных исполнительных органов, полиции, военной полиции и подразделений Министерства обороны. С наступлением темноты, работы были временно приостановлены. 12 мая с 07:00 поиски продолжились с привлечением широкого круга служб, — сообщили в ДЧС региона.
В поисках задействованы 98 человек и 22 единиц техники, а также плавательные средства, беспилотники и спутниковая связь. Поиски ведутся восьмью группами вдоль обоих берегов реки Коксу на участке протяженностью до 35 километров.