На реке Коксу третий день ищут унесенного течением мужчину

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, 10 мая около 14:00 в районе села Коксу мужчина 1989 года рождения сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. Сильным течением его унесло, и с тех пор местонахождение пострадавшего неизвестно.