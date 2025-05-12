В Москве задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве, 12 мая 2025 года в Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, напавшего на медицинского работника.
Инцидент произошёл на улице Щербаковская. Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сигнал тревоги от бригады скорой медицинской помощи. Прибыв на место, они установили, что 32-летний житель Московской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил фельдшера кулаком в грудь во время оказания ему медицинской помощи.
Нарушитель был задержан на месте происшествия и передан сотрудникам полиции для дальнейшей правовой оценки его действий. По данному факту проводится проверка.