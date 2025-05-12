В Москве задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошёл 12 мая 2025 года в Восточном административном округе. По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил медика кулаком в грудь прямо во время оказания медицинской помощи.