В СК назвали причину смерти девушки, найденной на заборе в Перми

В сообщении о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») упоминается, что смерть молодой девушки, чьё тело нашли в ночь с 10 на 11 мая на улице возле бара, наступила в результате проникающего колотого ранения туловища.