В СК назвали причину смерти девушки, найденной на заборе в Перми

Следователи установили причину смерти девушки, чьё тело нашли на остром заборе возле бара в Кировском районе Перми, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В сообщении о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») упоминается, что смерть молодой девушки, чьё тело нашли в ночь с 10 на 11 мая на улице возле бара, наступила в результате проникающего колотого ранения туловища.
Сотрудники следственного управления уже осмотрели место происшествия и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые помогут установить обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, идут допросы свидетелей.
Ранее молодой человек погибшей девушки заявил, что не верит в версию о несчастном случае, и призвал продолжать следствие, чтобы установить истинные причины случившегося.