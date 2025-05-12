Подростка в Нижегородской области обвинили в жестоком убийстве мачехи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Подростка из Нижегородской области обвиняется в убийстве мачехи, предполагаемый преступник несколько раз ударил ее ножом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 17-летний подросток, находясь дома в деревне Огибное Семеновского района, во время конфликта с мачехой нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
«Обвиняемый задержан. Следствие ходатайствует об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СУСК.