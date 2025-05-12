Подростка в Нижегородской области обвинили в жестоком убийстве мачехи

По версии следствия, 17-летний подросток, находясь дома в деревне Огибное Семеновского района, во время конфликта с мачехой нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).