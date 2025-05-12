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В Самарской области глава филиала РЖД причинил ущерб компании на 56 млн рублей

Руководитель строительно-монтажного треста № 9 подписал акт о работах, которые на самом деле не выполнили.

Руководитель строительно-монтажного треста (СМТ) № 9 подписал акт о работах, которые на самом деле не выполнили. Подробностями поделились представители регионального УФСБ.

С 2018 года СМТ занимался наружными сетями сбора сточных вод с производственного участка ремонтного депо в Сызрани. Всё организовали по инвестпрограмме РЖД.

«С октября 2019-го по февраль 2022-го не провели разработку, транспортировку и размещение нефтезагрязненного грунта. При этом подозреваемый подписал акты выполнения работ, зная о неисполнении обязательств», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник причинил ущерб предприятию на 56 млн рублей. На него завели уголовное дело по факту мошенничества. Материалы передали в Железнодорожный районный суд Самары. Тот отправил его на 3 года в колонию общего режима.

До этого рассказывали, что в регионе вынесли приговор задержанному ФСБ адвокату «с миллионами для налоговой».

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