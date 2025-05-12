Годовалый лосенок заблудился в промышленном районе Уфы

В министерстве обратили внимание уфимцев на правила поведения при встрече с дикими животными. Эксперты рекомендуют воздерживаться от попыток приблизиться, покормить или потрогать зверя, а также не пытаться его преследовать. О выходе диких животных к людям следует незамедлительно сообщать в соответствующие службы по указанному телефону: (347) 218−04−30.