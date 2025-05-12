Годовалый лосенок заблудился в промышленном районе Уфы

В черте Уфы, в микрорайоне Черниковка, был замечен лосенок. Как сообщили местные жители, животное появилось на Индустриальном шоссе. Сотрудники Минэкологии республики оперативно отреагировали на сигнал и обнаружили годовалого сохатого неподалеку от одного из предприятий.
Оказалось, что животное вышло из близлежащего леса. Специалисты ведомства подчеркнули, что появление диких зверей в городской черте представляет опасность как для людей, так и для самих животных, поэтому лосенка аккуратно отловили и выпустили в естественную среду обитания в Уфимском районе.
В министерстве обратили внимание уфимцев на правила поведения при встрече с дикими животными. Эксперты рекомендуют воздерживаться от попыток приблизиться, покормить или потрогать зверя, а также не пытаться его преследовать. О выходе диких животных к людям следует незамедлительно сообщать в соответствующие службы по указанному телефону: (347) 218−04−30.
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