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Нападение в лифте в Астане: суд вынес приговор подростку

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении 14-летнего юноши, который 11 февраля 2025 года набросился с ножом на ребенка в лифте, передает агентство Kazinform.

Судом установлено, что подросток являясь инвалидом II группы и состоя на учёте в психоневрологическом диспансере, находясь в лифте жилого комплекса, нанёс ножевое ранение в область лица мальчику.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, подросток, вследствие хронического психического заболевания, в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества.

Как отметили в суде, подросток нуждается в принудительном лечении.

— Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района, — говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в лифте одного из столичных ЖК подросток напал с ножом на ребенка. Злоумышленником оказался несовершеннолетний парень, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Мальчик получил множественные резаные раны мягких тканей лица, околоушной, височной, подчелюстной области слева, а также верхней губы.