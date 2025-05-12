Нападение в лифте в Астане: суд вынес приговор подростку

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, подросток, вследствие хронического психического заболевания, в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества.