Нападение в лифте в Астане: суд вынес приговор подростку

Судом установлено, что подросток являясь инвалидом II группы и состоя на учёте в психоневрологическом диспансере, находясь в лифте жилого комплекса, нанёс ножевое ранение в область лица мальчику.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, подросток, вследствие хронического психического заболевания, в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества.
Как отметили в суде, подросток нуждается в принудительном лечении.
— Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района, — говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в лифте одного из столичных ЖК подросток напал с ножом на ребенка. Злоумышленником оказался несовершеннолетний парень, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.
Мальчик получил множественные резаные раны мягких тканей лица, околоушной, височной, подчелюстной области слева, а также верхней губы.