Требовали сотни тысяч за такси: как мошенники обворовывали военных в Шереметьеве

В некоторых случаях преступники использовали более изощренные схемы. Например, двоих бойцов они напоили алкоголем, а затем похитили с их карт 28 и 615 тысяч рублей. К другому участнику СВО бандиты подослали «актрису», которая якобы опоздала на рейс и не может оплатить новый билет самостоятельно. Неравнодушный потерпевший перевел ей 17 тысяч рублей. Всего преступники могут быть причастны к 18 эпизодам мошенничества, краж и вымогательств.