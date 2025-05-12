Требовали сотни тысяч за такси: как мошенники обворовывали военных в Шереметьеве

Оперативники арестовали 23 участков банды мошенников, которая «разводила» на деньги участников СВО в аэропорту Шереметьево. Среди фигурантов — таксисты и полицейские. Предварительно, водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали и обворовывали своих пассажиров, а правоохранители их покрывали. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Арест 23 мошенников.
Первые аресты по делу о мошенничестве в московском аэропорту Шереметьево произошли 30 апреля. Тогда под стражу отправили 15 предполагаемых участников банды, в том числе их возможного руководителя Алексея Кабочкина.
— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича, — рассказывали в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
К понедельнику, 12 мая, в СИЗО отправили еще восемь человек. Большинство фигурантов работали таксистами, еще пятеро были полицейскими. Все обвиняемые пробудут под стражей два месяца — до конца июня 2025 года.
Как бойцов СВО обворовывали в аэропорту.
Следователи считают, что арестованные были членами банды. Они вымогали деньги у участников спецоперации на Украине, прибывших в Шереметьево. Наводки на военных преступникам давали полицейские.
По данным РИА Новости, в большинстве случаев фигуранты в несколько раз завышали стоимость поездок на такси. Изначально они предлагали военным свои услуги по вполне адекватным ценам, но к концу поездки предъявляли им чек в 40, 70 или даже 122 тысячи рублей. Если пассажир отказывался платить, ему угрожали физическим насилием. Деньги преступники принимали переводами или через банковский терминал.
Мошенники требуют номер СНИЛС: зачем он нужен и почему его нельзя называть аферистам.
В некоторых случаях преступники использовали более изощренные схемы. Например, двоих бойцов они напоили алкоголем, а затем похитили с их карт 28 и 615 тысяч рублей. К другому участнику СВО бандиты подослали «актрису», которая якобы опоздала на рейс и не может оплатить новый билет самостоятельно. Неравнодушный потерпевший перевел ей 17 тысяч рублей. Всего преступники могут быть причастны к 18 эпизодам мошенничества, краж и вымогательств.
Также под следствие попал оперуполномоченный полиции аэропорта Шереметьево, который якобы отказывался возбуждать уголовные дела по обращениям потерпевших, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Что грозит преступникам.
В отношении арестованных возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Создание преступного сообщества», «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой», «Мошенничество в особо крупном размере», «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой».
Как рассказал «Вечерней Москве» бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия, так как фигурантов признали участниками организованной преступной группировки, им грозят серьезные сроки.
— По такому «букету» преступлений предсказать четкое наказание сложно, потому что все будет зависеть от роли каждого фигуранта в преступной схеме. Но в любом случае от 10 до 15 лет лишения свободы (для каждого из преступников — прим. «ВМ») здесь точно вырисовывается, — считает эксперт.
В последнее время большинство мошенников действуют дистанционно, «разводя» своих жертв на деньги по телефону разными способами. Например, преступники широко используют схему с «похищением» человека: сначала они убеждают жертву срочно уехать из города, а затем звонят ее родственникам, заявляют о похищении и требуют выкуп.
По другой схеме мошенники переводят россиянам деньги на карту с подписью: «Спасибо за помощь Вооруженным силам Украины». Затем они делают скриншот оповещения о переводе, связываются с получателем и вымогают у него крупные суммы, угрожая отправить снимок ФСБ.