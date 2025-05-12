Участником парада Победы в Москве стал 20-летний курсант из Башкирии

Уроженец Белорецкого района Башкирии Егор Косарев был отобран в число лучших курсантов для участия в главном военном параде страны. Как сообщили в местной администрации, 20-летний молодой человек проходит обучение в военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже.
Подготовка к торжественному шествию заняла восемь месяцев интенсивных тренировок, чтобы обеспечить безупречное прохождение по брусчатке Красной площади.
Известно, что Косарев является выпускником Ломовской средней школы, где проявил себя как способный ученик и активный участник спортивных мероприятий. В настоящее время он осваивает специальность инженера летательных аппаратов. Решение связать жизнь с военной службой, как отмечают представители муниципалитета, молодой человек принял еще в школьные годы, вдохновившись примером отца, служившего в органах внутренних дел.
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